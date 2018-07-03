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Министр финансов Джамшид Кучкаров: уровень инфляции уменьшился до 6.2%
Зампред НАПУ: Предприятия с оборотом до 1 млрд. сумов будут считаться малым бизн
Президент подписал закон об ограничении курения кальянов и электронных сигарет
Что финансирует Фонд развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечен
Презентация услуг НАК в Куала-Лумпуре
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Региональные тренды
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Министр финансов Джамшид Кучкаров: уровень инфляции уменьшился до 6.2%
43
|
03-Jul, 2018
Зампред НАПУ: Предприятия с оборотом до 1 млрд. сумов будут считаться малым бизнесом...
48
|
03-Jul, 2018
Президент подписал закон об ограничении курения кальянов и электронных сигарет...
254
|
03-Jul, 2018
«Пекинский консенсус» имеет место быть
92
|
03-Jul, 2018
В штатных расписаниях посольств Узбекистана появились должности советников по торгово-экономическим вопросам...
106
|
03-Jul, 2018
В номере
Трансформация режима монетарной политики
65
|
03-Jul, 2018
По мнению автора настоящей статьи, время и условия ее проведения следует точно рассчитать.
227
|
29-Jun, 2018
Год регионов Кыргызстана будет способствовать выравниванию территориального развития этой страны...
179
|
29-Jun, 2018
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Инфографика
Железные дороги Узбекистана: история исовременность
Hотариальная оформления сделок с недвижимостью
Ознакомительная поездка делегации Германии
Сотрудничество Узбекистана и Германии в Самаркандской области
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Инфографика: Виноградарство в мире и Узбекистане
E-SUD возможности и результаты
E-SUD иш жараёни
Новости
Университет Пучон в Ташкенте примет первых студентов
351
03-Jul, 2018
Узбекистан намерен разработать долгосрочные региональные концепции развития...
182
02-Jul, 2018
В Узбекистане создадут текстильный лабораторно-испытательный центр
193
02-Jul, 2018
С 15 июля в Узбекистане повысят зарплаты, пенсии и стипендии на 7%
266
02-Jul, 2018
Улугбек Лапасов назначен постоянным представителем Узбекистана при Отделении ООН...
161
02-Jul, 2018
В Узбекистане внедряют общеобразовательную электронную библиотеку
171
02-Jul, 2018
Казахстанская Astana Motors будет продавать Hyundai в Узбекистане
540
02-Jul, 2018
посмотреть все
Экономика и Бизнес
Министр финансов Джамшид Кучкаров: уровень инфляции уменьшился до 6.2%
43
|
03-Jul, 2018
Экономика и Бизнес
Зампред НАПУ: Предприятия с оборотом до 1 млрд. сумов будут считаться малым бизнесом...
48
03-Jul, 2018
Общество
Президент подписал закон об ограничении курения кальянов и электронных сигарет...
254
03-Jul, 2018
Экономика и Бизнес
Что финансирует Фонд развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения...
94
03-Jul, 2018
Экономика и Бизнес
Презентация услуг НАК в Куала-Лумпуре
102
03-Jul, 2018
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2018 - Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий
Президент ознакомился с концепцией программы "Каждая семья - предприниматель"...
864
|
20-May, 2018
Парламент Узбекистана расширяет контакты
24-Apr, 2018
Указ Президента Республики Узбекистан
24-Apr, 2018
Президент Узбекистана принял министра финансов России
24-Apr, 2018
Определенный процент от иностранных инвестиций будет направляться на науку и подготовку научных кадров...
24-Apr, 2018
Экономические реформы служат развитию страны и благополучию населения...
24-Apr, 2018
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Видеогалерея
Экскурсионно-туристическая программа "Зиёрат" по Ташкентской области
Фестиваль "Болдинская осень"
HD) Рома – Ливерпуль | Лига Чемпионов 2017/18 | 1/2 финала | Ответный матчv
Полумарафон в честь Навруза — впервые в Центральной Азии
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Фотогалерея
Национальная выставка финансово-банковских услуг, оборудования и технологий «BankExpo 2018»
Международная художественная выставка "Кочевье"
День птиц с текстом в фотогаллерею
Таджикская выставка фотографий
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Статьи
Давление на экономику
1477
14-May, 2018
Диалектический симбиоз моделей
822
29-May, 2018
Инструменты макроэкономики
3373
29-May, 2018
Плоская или прогрессивная налоговая ставка нужна Узбекистану?
1684
29-May, 2018
Растущая Африка
3807
30-May, 2018
Cтратегический текстиль
3770
30-May, 2018
Цифровая трансформация экономики предстоит Узбекистану
708
30-May, 2018
Биржевая встреча открывает новые возможности для узбекского бизнеса на рынке Казахстана
664
31-May, 2018
Вернуть утраченный каракуль
461
06-Jun, 2018
Экономический акцент внешней политики
465
06-Jun, 2018
Фондовые проблемы
2800
11-Jun, 2018
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Тренды
Трансформация режима монетарной политики
51
03-Jul, 2018
Бизнес
От имущества к недвижимости
213
29-Jun, 2018
Тренды
Здоровый образ жизни
212
29-Jun, 2018
Тренды
ГМО поставить в рамки требуют соображения биобезопасности
227
28-Jun, 2018
Тренды
Торговые споры США и Китая
874
14-Jun, 2018
Колумнисты
Узбекское вино вместо американского
849
14-Jun, 2018
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
Узбекистан
«Пекинский консенсус» имеет место быть
92
03-Jul, 2018
Казахстан
Казахстан увеличит экспорт пшеницы в Иран
19381
23-Apr, 2018
Кыргызстан
Год регионов Кыргызстана
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29-Jun, 2018
Таджикистан
В Таджикистане подписали соглашение о строительстве завода «Кока-Кола»...
21329
17-Jan, 2018
Туркменистан
Новая веха в новых отношениях
227
29-Jun, 2018
популярное
обсуждаемое
интересный
Национальную сборную Узбекистана по футболу временно возглавил Тимур Кападзе...
В Таджикистане подписали соглашение о строительстве завода «Кока-Кола»...
Синдром молочницы
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Фондовые проблемы...
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Региональный расклад Узбекистана...
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Руководителем АО «Узавтосаноат» стал Шавкат Умурзаков...
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Фоторепортаж: Межнациональный татаро-башкирский праздник Сабантуй 2018...
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Торговые споры США и Китая...
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Узбекское вино вместо американского...
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Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву для участия в открытии чемпионата мира по футболу,...
Стратегия действий 2017-2021
Стратегия действий: макроэкономическая стабильность, инвестиционная активность и перс...
28-May, 2018
В МИД Узбекистана прошла встреча с главой делегации Евросоюза...
22-Apr, 2018
В МИД прошли переговоры с послом Индии
22-Apr, 2018
Таможенные службы Азербайджана и Узбекистана укрепляют сотрудничество...
22-Apr, 2018
ВВС Германии продолжат арендовать авиабазу в Термезе...
22-Apr, 2018
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