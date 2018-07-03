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2018 - Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий

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Стратегия действий 2017-2021

Стратегия действий 2017-2021
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